声優・歌手 東山奈央は、長年の夢であった「もう一度、みんなと日本武道館へ」という夢を実現し、自身の誕生日である2027年3月11日に10th Anniv. Final Live 『OVER THE RAINBOW at 日本武道館』を開催することを発表した。本公演をもって、歌手活動10周年を節目に、音楽活動を休止する。

【動画】東山奈央 10th Anniv. Final Live「OVER THE RAINBOW」at日本武道館

このニュースは、本日開催されたワンマンライブにて、会場に足を運んだファンへ直接伝えられたほか、同時に行われたYouTube生中継を通じて、多くの視聴者に見守られる形で発表された。この日のために書いた手紙とともに「ずっと願っていた夢、一緒に叶えてくれると嬉しいです」と想いを伝えた。なお、音楽活動の休止理由は「これまでの10年間の歩みを集大成としてお届けし、その先の音楽人生を考えていくための前向きな決断」としており、再開時期などは現状未定となっている。誕生日当日に開催される日本武道館でのファイナルライブは、東山の万感の想いとともに、歩みを重ねてきた仲間たちと次の未来へと踏み出すための特別な時間になるはずだ。チケットの発売は、2026年3月11日午前10時より開始予定。

さらに、日本武道館公演へと至る10年間の音楽活動の集大成として、新たなアルバムの制作が決定した。詳細については後日発表される。

また、2026年3月10日23時より、誕生日を迎える瞬間をファンとともに分かち合う、誕生日カウントダウン生配信をYouTubeにて実施することも決定。

公演概要

公演名：10th Anniv. Final Live 『OVER THE RAINBOW at 日本武道館』出演：東山奈央開催：2027年3月11日 (木) 17時開場・18時開演会場：東京・日本武道館東山奈央特設サイトhttps://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/toyamanao/10th東山奈央 バースデーカウントダウン生配信！https://youtube.com/live/HcBI1q8Eluw?feature=share