【ポテト食べ尽くし系！？】反省と謝罪「また遊ぼう！」間に合ってよかった＜第22話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第22話 ごめんね【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
フライドポテトの件でシオンさんと距離を置いていたミチルさん。でもその一件を除けば気の合うママ友だったので、「やっぱりずっと会えないと寂しい……」と思ってくれていたようです。そして今回、あらためてシオンさんが丁寧な声かけをしたことで、ミチルさんも「やっぱりまた一緒に遊びたい」と素直な気持ちを伝えてくれました。そんなふうに思ってくれていたなんて……と、シオンさんは嬉しくて思わず笑顔があふれます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
