ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 自転車が横断歩道上の歩行者をはねる 自称・会社員の男を逮捕 女性は… 自転車が横断歩道上の歩行者をはねる 自称・会社員の男を逮捕 女性は意識不明の重体=静岡市 自転車が横断歩道上の歩行者をはねる 自称・会社員の男を逮捕 女性は意識不明の重体=静岡市 2026年2月8日 23時7分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 2月8日午後6時半頃、静岡市葵区で自転車が横断歩道を横断していた歩行者の女性をはねる事故がありました。 女性は重体で、警察は自転車を運転していた男を逮捕しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？