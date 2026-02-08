異例の短期決戦となった今回の衆院選ですが、高市総理の行く先々には、多くの人が集まりました。

自民勝利の原動力となった“高市フィーバー”とは何なのか、16日間の戦いを分析しました。

■列島各地で“フィーバー”

「すごい列が出来ています」

高市総理がやってくる。

列島各地、駆けつけた人は自民党発表で平均5000人にのぼり、最大で1万人以上。

聴衆

「来た！」「サナエさーん！」

寒空の下でも･･･。

「すごい、人でギュウギュウです」

首相が移動すると…走って追いかける人まで。

まさに“高市フィーバー”。

選挙戦を追うと、自民党を勝利に導いた戦略が見えてきました。

■聴衆引きつける演説

選挙戦初日。

「みなさん、カメラを一斉にかまえています」

自民党・高市早苗首相

「みなさまおはようございます！」

第一声から人だかりができていました。

史上初の女性総理。そして高い支持率で始まった選挙戦。列島各地を回る中、聴衆を引きつけていたのが、演説です。

演説会場に来た人

「すごく話をするのがうまい人だと思いました。笑いを誘うような言い方とか」

よく話していたのが、ご当地話。

高市首相

「白石町の玉ねぎがあります。あ〜いい香り」

高市首相

「伊達のあんぽ柿。まるごと家に持って帰って、旦那と2人で食い尽くしちゃいました」

高市首相

「ソフトバンクホークスの日本一、誠におめでとうございます！」

「私の愛する阪神タイガースを破って」

時には、身の上話も。

「年末年始は一生懸命段ボール剥がして、荷ほどきをし家の中を片付け…」

笑いを交えながら、政策を訴える演説。

演説会場に来た人

「小さい方なのにエネルギッシュな演説をされていた」

演説会場に来た人

「ハキハキしゃべって、前向きに日本のことを考えてくれているのかな」

ただ。

演説会場に来た人

「Q、具体的な中身でささったことは？」

「そうですね…」

「Q、でも一目見られてよかった？」

「そうですね」

■演説に変化･･･呼びかけたのは？

選挙戦が始まって3日目。

高市総理の演説に変化が生まれます。

それは、演説の最後。

高市首相

「みなさま、ぼちぼち入場整理券がなくても期日前投票ができます」

期日前投票の呼びかけです。

それ以降、毎回。

高市首相

「この足で帰りに期日前の投票所行ってやってくれませんやろか」

「マイナンバーカードとか免許証お持ちで、ご自宅の住所とお名前が分かる物をお持ちでしたら、この足でぜひ期日前の投票所に行っていただけますよう」

「この足で」と繰り返し呼びかけました。

“高市フィーバー”で集まった聴衆に、今すぐ投票に行ってもらうのが狙いです。



■「この足で」呼びかけ、効果のほどは？

実際、効果はあったのか。

会場をあとにする家族に話を聞くと。

演説会場に来た人

「８日（投開票日）までに行かなきゃと思っていたけど、今演説聴いてこの足で

行ってこようかなと。天気もいいというのもあって」

「Q、生で聴いて変わるもの？」

「こんなに感動すると思ってなかった。最初は首相が見たいだけだったんですけど」

家族は、演説後“この足”で期日前投票へ向かいました。

別の男性

「今まで絶対に行こうと思わなかったけど、今回は行こうかなと思った」

「Q、高市さんの影響？」

「も、あるかなと。自分が選挙に踏み出すきっかけにはなっている」

選挙戦最終日も、高市フィーバー。

高市首相

「明日雪が降ると予報されています。きょうも小雪がちらついていました」

高市首相

「午後8時までやっています！」

「心から心からお願いをいたします！」

どれだけの人が心を動かされたのか。