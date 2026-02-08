勝利の原動力、各地で“高市フィーバー”呼びかけた「この足で･･･」選挙戦の戦略を分析
異例の短期決戦となった今回の衆院選ですが、高市総理の行く先々には、多くの人が集まりました。
自民勝利の原動力となった“高市フィーバー”とは何なのか、16日間の戦いを分析しました。
■列島各地で“フィーバー”
zero
「すごい列が出来ています」
高市総理がやってくる。
列島各地、駆けつけた人は自民党発表で平均5000人にのぼり、最大で1万人以上。
聴衆
「来た！」「サナエさーん！」
寒空の下でも･･･。
zero
「すごい、人でギュウギュウです」
首相が移動すると…走って追いかける人まで。
まさに“高市フィーバー”。
選挙戦を追うと、自民党を勝利に導いた戦略が見えてきました。
■聴衆引きつける演説
選挙戦初日。
zero
「みなさん、カメラを一斉にかまえています」
自民党・高市早苗首相
「みなさまおはようございます！」
第一声から人だかりができていました。
史上初の女性総理。そして高い支持率で始まった選挙戦。列島各地を回る中、聴衆を引きつけていたのが、演説です。
演説会場に来た人
「すごく話をするのがうまい人だと思いました。笑いを誘うような言い方とか」
よく話していたのが、ご当地話。
高市首相
「白石町の玉ねぎがあります。あ〜いい香り」
高市首相
「伊達のあんぽ柿。まるごと家に持って帰って、旦那と2人で食い尽くしちゃいました」
高市首相
「ソフトバンクホークスの日本一、誠におめでとうございます！」
「私の愛する阪神タイガースを破って」
時には、身の上話も。
「年末年始は一生懸命段ボール剥がして、荷ほどきをし家の中を片付け…」
笑いを交えながら、政策を訴える演説。
演説会場に来た人
「小さい方なのにエネルギッシュな演説をされていた」
演説会場に来た人
「ハキハキしゃべって、前向きに日本のことを考えてくれているのかな」
ただ。
演説会場に来た人
「Q、具体的な中身でささったことは？」
「そうですね…」
「Q、でも一目見られてよかった？」
「そうですね」
■演説に変化･･･呼びかけたのは？
選挙戦が始まって3日目。
高市総理の演説に変化が生まれます。
それは、演説の最後。
高市首相
「みなさま、ぼちぼち入場整理券がなくても期日前投票ができます」
期日前投票の呼びかけです。
それ以降、毎回。
高市首相
「この足で帰りに期日前の投票所行ってやってくれませんやろか」
「マイナンバーカードとか免許証お持ちで、ご自宅の住所とお名前が分かる物をお持ちでしたら、この足でぜひ期日前の投票所に行っていただけますよう」
「この足で」と繰り返し呼びかけました。
“高市フィーバー”で集まった聴衆に、今すぐ投票に行ってもらうのが狙いです。
■「この足で」呼びかけ、効果のほどは？
実際、効果はあったのか。
会場をあとにする家族に話を聞くと。
演説会場に来た人
「８日（投開票日）までに行かなきゃと思っていたけど、今演説聴いてこの足で
行ってこようかなと。天気もいいというのもあって」
「Q、生で聴いて変わるもの？」
「こんなに感動すると思ってなかった。最初は首相が見たいだけだったんですけど」
家族は、演説後“この足”で期日前投票へ向かいました。
別の男性
「今まで絶対に行こうと思わなかったけど、今回は行こうかなと思った」
「Q、高市さんの影響？」
「も、あるかなと。自分が選挙に踏み出すきっかけにはなっている」
選挙戦最終日も、高市フィーバー。
高市首相
「明日雪が降ると予報されています。きょうも小雪がちらついていました」
高市首相
「午後8時までやっています！」
「心から心からお願いをいたします！」