¡Ú½°±¡Áª¡Û¹â»Ô¼óÁê¤Î²óÅúÃæ¤Ë¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¡¥¢¥Ê¼Õºá¤â¡Ä»ëÄ°¼Ô¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼
¡¡½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö£Ì£É£Ö£ÅÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸ÊóÆ»¶É²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Î¾¾»³½Ó¹Ô»á¤«¤é¡Ö°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÏËÜÅö¤Ë¼¡¤Î¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È£³¤Ä¤Þ¤È¤á¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤ËÅú¤¨»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ð±é»þ´Ö¤¬Íè¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¸¤ÎµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤¬¡Ö²óÅú¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê½Ð±é½ªÎ»¤Î¡Ë¤ª»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¼óÁê¤Î½Ð±é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£µÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¡¢µÜº¬¤â¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Å¤Í¤Æ¤ï¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¥Û¥ó¥Þ¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö»¨¤ËÀÚ¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¼ÁÌä¤·¤È¤¤¤ÆÅÓÃæ¤Ç¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£