¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£¸Æü¡¢½°±¡¹áÀî£²¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤ÎÀ¥¸ÍÎ´°ì»á¤òÇË¤ê£·²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÅÞ¤Î½°±¡Áª³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤ÈÅöÁª¥Ü¡¼¥É¤Ë²Ö¤ò¤Ä¤±¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇºÆÁª¤Î´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÏÈæÎãÂåÉ½»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë½ÅÊ£Î©¸õÊä¤»¤º¡¢Áªµó¶è£±ËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÎ©¸õÊä¡£ÁªµóÃæ¤ÏÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁªµó¶è¤ËÍÊÎ©¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤ÇÁ´¹ñÃæ¤ò¶î¤±¤Þ¤ï¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£±²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤ÏÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ´¶¼Õ¡£»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ëÅØÎÏ¤Ë´¶¼Õ¡££¸»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤ËÅöÁª¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÎé¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
