衆議院選挙 鹿児島県での投票率54.9% 前回より1.41%上回る 衆議院選挙 鹿児島県での投票率54.9% 前回より1.41%上回る 2026年2月8日 23時1分 MBCニュース 8日に投票が行われた衆院選の鹿児島県内の投票率は、54.90パーセントで前回の衆院選を1.41ポイント上回りました。 ※前回衆院選2024年10月27日 53.49% 外部サイト 「前回の衆院選敗戦から積み上げてきた」当選確実の自民党・宮路拓馬氏（46）決意新たに抱負語る 衆議院選挙・鹿児島1区 「物価対応して国民生活の安定はかることが大事」当選確実の自民党・森山裕氏（80）決意述べる 衆議院選挙・鹿児島４区 「高市総理の人気すごかった、風が吹いた」当選確実の自民党三反園訓氏（67）喜びの声 衆議院選挙 鹿児島2区