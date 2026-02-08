「減税日本・ゆうこく連合」共同代表・河村たかしさん(77)が当選を確実にしました。



公示直前に結成した新党からの出馬でしたが「選挙モンスター」は健在。「元祖減税」を訴えて自民・中道などの候補を抑えました。