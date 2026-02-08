ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆院選2026・愛知】減税日本・ゆうこく連合の河村たかしさんが当選… 【衆院選2026・愛知】減税日本・ゆうこく連合の河村たかしさんが当選確実 【衆院選2026・愛知】減税日本・ゆうこく連合の河村たかしさんが当選確実 2026年2月8日 23時8分 東海テレビ リンクをコピーする みんなの感想は？ 「減税日本・ゆうこく連合」共同代表・河村たかしさん(77)が当選を確実にしました。公示直前に結成した新党からの出馬でしたが「選挙モンスター」は健在。「元祖減税」を訴えて自民・中道などの候補を抑えました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 平地でも多い所で10cmの予想…9日明け方にかけて東海3県では所により大雪の見込み 三重では警報級となる可能性も 「お腹が空いていて…」住宅に侵入し現金や食料品盗んだか ベトナム人で27歳無職の男を逮捕 余罪も捜査 夜の国道を高速で走る軽自動車が…パトカーが赤色灯つけ追跡も乗用車2台に衝突しながら逃走 2人が乗車か 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 東京, 鎌倉, グループウェア, 大船, 老人ホーム, 介護, リペア工事, デイサービス, 訪問介護