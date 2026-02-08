◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 スノーボード 女子パラレル大回転（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパーク）

決勝トーナメント（T）が行われ、メダル候補に挙げられていた三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）は準々決勝で敗れてメダルを逃した。

決勝T1回戦はケイリー・バック（カナダ）に0.22秒差で先着。だが、準々決勝では途中でバランスを崩して後れを取り、地元選手のエリザ・カフォント（イタリア）に0.02秒差で敗れた。18年平昌、22年北京大会2連覇の“女王”エステル・レデツカ（チェコ）が同じ準々決勝で敗れた波乱の直後だった。

三木は18歳で出場した22年北京五輪でも予選を3位で通過しながら、決勝T1回戦で敗退していた。テレビインタビューでは悔し涙をぬぐいながら「皆さんにメダルをお見せしたかったんですけど、泣かないって決めたんですけど…これが今の実力だと思います」と語り出し、「やりたいことはやれましたし、あまり深く緊張もせずにしっかり体は動いていたので受け止めることができるし、後悔はないです。でも、悔しい気持ちはもちろんあるので、また4年間しっかり頑張って“強くなったね”と言っていただけるような滑りをしたいと思います」と振り返った。

準々決勝で赤のコース選んだ理由を問われると「レッドは最後の最後が凄く早いんじゃないか、という話になっていた。自分が1本目に滑った方でまた滑るという選択をして負けたことが今シーズン何度かあって、後悔もあったので、じゃあ悔いのないように赤を滑ろうという選択を自分でしました」と説明。「支えてくださる方々のおかげでここに立ててますし、良い報告をしたかったんですけど、感謝しかないと思います。それだけに恩返しという形も込めて、私自身も五輪という場で優勝したいので、またしっかり頑張っていきたい」と4年後への誓いを口にし、「泣いてばっかりで申し訳ないです」とはにかんだ。