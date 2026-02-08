セリエA 25/26の第24節 ボローニャとパルマの試合が、2月8日20:30にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、ルイス・ファーガソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）、エマヌエレ・バレリ（DF）らが先発に名を連ねた。

22分にボローニャのトマッソ・ポベガ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

ボローニャは後半の頭から選手交代。ジョアン・マリオ（DF）からナディル・ゾルテア（DF）に交代した。

54分、パルマが選手交代を行う。ガエタノ・オリスタニオ（MF）からガブリエル・ストレフェッザ（FW）に交代した。

57分、ボローニャが選手交代を行う。タイス・ダリンガ（FW）からサンティアゴ・カストロ（FW）に交代した。

68分、ボローニャが選手交代を行う。バビス・リコギアニス（DF）からフアン・ミランダ（DF）に交代した。

79分、パルマが選手交代を行う。オリバー・ソレンセン（MF）からクリスチャン・オルドニェス（MF）に交代した。

79分にパルマのマリアーノ・トロイロ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

86分、パルマは同時に2人を交代。アドリアン・ベルナベ（MF）、マンデラ・ケイタ（MF）に代わりフランコ・カルボーニ（DF）、ニコルッシ・カビーリャ（FW）がピッチに入る。

87分、ボローニャは同時に2人を交代。フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）に代わりリッカルド・オルソリーニ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分、ついに均衡が崩れる。パルマのニコルッシ・カビーリャ（FW）のアシストからクリスチャン・オルドニェス（MF）がゴールが生まれパルマが先制する。

以降は試合は動かず、パルマが0-1で勝利した。

なお、ボローニャは76分にジョン・ルクミ（DF）に、またパルマは49分にサシャ・ブリチギ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 22:40:16 更新