「コスパの良いスニーカー」なら【ワークマン】へ！ ガシガシ歩ける「優秀シューズ」

コスパのいいスニーカーを探すなら、まずチェックしたいのが【ワークマン】。手に取りやすい価格ながら、歩きやすさやデイリー使いしやすい機能が備わった「優秀シューズ」がそろっています。今回は、軽さや快適さなど嬉しいポイントをおさえたアイテムをピックアップしました。

ふわふわ & 軽やかな優秀ニットスニーカー

【ワークマン】「レディース雲の上ステップインニットスニーカー」\2,500（税込）

「まるで雲の上を歩いているかのような、軽くてふわふわとした歩き心地が魅力」（公式サイトより）のニットスニーカー。ニット素材の履き口やレースアップデザインで、足にしっかりフィットしてくれそうです。手を使わずとも脱ぎ履きやすいステップイン仕様なのも優秀ポイント。

安定感とアーチサポートで歩きやすいスニーカー

【ワークマン】「レディースアーチメンテシューズグレイス」\2,900（税込）

ベーシックなレースアップ仕様で、デイリー使いしやすいスニーカー。つま先の形状で足の滑りを防ぎつつ、土踏まずのアーチをサポートするインソールが備わっており、歩行時の負担を軽減できそうです。インソールは抗菌防臭機能付きで、ヘビロテもしやすい。たくさん歩く長時間の外出や旅行にもぴったりな一足は、コスパ優秀と言えそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

Writer：licca.M