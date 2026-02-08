◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（８日、イタリア・ミラノ）

【イタリア・ミラノ＝大谷翔太】 フィギュアスケートの団体最終日は、８日にペアと男女シングルのフリーが行われる。女子フリーに出場する坂本花織（シスメックス）が、本番リンクで最終調整に臨んだ。

本番の衣装でリンクに入った坂本は、フリー「愛の讃歌」をかけた。冒頭にダブルアクセル（２回転半ジャンプ）から、３回転フリップ、３回転ルッツ―２回転トウループの連続ジャンプを着氷。その後も３回転サルコー、３回転のフリップ―トウループの連続ジャンプ、ダブルアクセルからの３連続を降りたが、３回転ループはわずかに乱れ。曲かけ後にループの修正をして練習を終えた。

６日の女子ショートプログラム（ＳＰ）は、７８・８８点の今季世界最高をマークして１位。ライバル米国は世界女王のアリサ・リュウが２位で、坂本が日本に１０点をもたらした。最終日を残し、１位・米国のリードは５点。日本はペアフリーに三浦璃来、木原龍一（木下グループ）が出場し、米国に迫るとみられる。坂本で米国に追いつき、大トリの佐藤駿（エームサービス・明大）にバトンをつなぐ。