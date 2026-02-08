かつて『あいのり』で真実の愛を探して世界を旅したヒデ（41）が、「父性」という新たな愛の形を自分の中に見つけた。

【映像】ヒデが意識し出した39歳シンママ美女

2月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』内の企画「ママも恋して、イイですか？」では、沖縄でのグループ宿泊を通じ、シングルマザーと独身男性が交流する様子を放送。2歳の娘・ゆのちゃんを育てるSNSマーケターのひこ乃（39）は、慣れない環境で激しく泣き続ける娘の対応に追われ、夕食の席でも「困ったな……」と途方に暮れていた。その必死な姿を隣で見守っていたヒデが「抱っこしてみる？ してみていい？」と、自然に手を差し伸べた。

驚くべきは、ヒデが娘を抱き上げた瞬間の変化だった。あんなに泣き叫んでいたゆのちゃんが、ヒデの腕の中でピタリと泣き止み、そのまま安心しきって体を預けたのだ。この「魔法」のような光景に、女性陣は「落ち着いたじゃん！ えーっ!?」と目を見開き、ひこ乃も「大丈夫だ……」と信じられないといった表情で呆然とした。

後のインタビューでヒデは「もしかしたらパパの太い声とか、ごつい骨格とかに安心感を感じるんじゃないかな」と分析。さらに「ひこ乃は本当に色んなしんどいことがあって離婚して、今シングルマザーで、子育てどころじゃないと思う。その中で子供も、どこかでお父さんがいない寂しさとか虚しさがあって泣いていて。どこかでお父さんを求めてる気がして…あの子のそばにいてあげたい」と、心の動きを語っていた。