衆院選神奈川11区で早々と当選を決めた小泉進次郎防衛大臣が、8日午後9時すぎ、テレビ朝日系列「選挙ステーション」に中継で生出演した。

【映像】小泉防衛大臣「率直にすごいと思いますよ」

自民党が圧勝する予測が出る中、大越健介キャスターから「かつて高市さんと自民党総裁選を戦われました。そして今回高市総裁のもとで初めて戦った衆議院選挙、これだけの勢いとなりました。ともに戦ったライバルとして今回の高市さんの存在というものを改めてどう感じていますか？」と問われた小泉大臣は「率直にすごいと思いますよ。エネルギーと、そして言葉に魂が乗ってますよね。やはり総理としてのその覚悟、こういったものが明確にやりたいことを明らかにした上で訴えていること、多くの国民の皆さんに共感いただけたのかなと思っています」と述べた。

また、「自民党が躍進すると、憲法改正、自衛隊の役割を明記するという議論が再び起きるかと思われますが、その点1人の自民党議員としてどう取り組まれますか？」と問われると、「1人の自民党議員としてどう思うかということに答えさせていただければ、速やかに進めるべきだと思います。やはり自民党は憲法改正は党是ですから、一度も国民投票にかけたことがない。私はそこに向かって進んでいくべきだと思います」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）