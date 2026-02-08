衆議院議員選挙の投開票が8日に行われ、立憲民主党と公明党により生まれた新党・中道改革連合は、改選前から大幅に議席を減らす見込みとなっている。中野洋昌共同幹事長は「結果は謙虚に、重くしっかりと受け止める必要がある」と述べると、「中道の勢力という塊が今の政治に必要だという思いだった。生活者ファースト、日本の平和を守るという2つを大きな争点として訴えたが、極めて短い期間の中でどこまで浸透しきったのか、しっかりと分析しないといけないと思う」と語った。

【映像】中野洋昌共同幹事長「大変厳しい」

立憲民主党出身の小選挙区候補者が相次いで落選、一方で比例では公明党出身者の当選が見込まれる状況において、「いろいろいただいているご意見は、我々もしっかり重く受け止めている。新しい党でみなさんが理念を作ろうと、それぞれの政党をやめて集ってきていただいた。とにかく今回当選した人たちが、しっかりとこの期待に応えていくということをやっていかないといけない責務がある。いずれにしても大変に厳しい結果」と述べた。

選挙結果を受けて、今後の中道改革連合がどの方向へと進んでいくかについて質問を受けると「今の政治情勢の中で、日本の政治に必要だという思いで検討をしている。当然この形をしっかりと続けていく」と発言。また、新党や政策がうまく浸透したかという点においては「期間が短かったということは現実としてはある。SNS等も含めて、どういう媒体で何を訴えて、どういうチャンネルでやっていくのか。それが十分な効果が出ていたのか、分析が必要だ」とした。

