維新・共同代表の藤田文武氏が当選確実　維新・梅村聡氏は2回目の当選確実…自民・杉田水脈氏やれいわ・大石共同代表ら破る　与党直接対決

自民と維新がまさかの与党直接対決。勝負の行方は？

大阪3区では日本維新の会の東徹さんが当選を確実にしています。

長年、公明党が地盤としてきた大阪5区でも日本維新の会の梅村聡さんが2回目の当選確実。

自民党の杉田水脈さんに加え、れいわの大石共同代表らも破りました。

続いて、大阪10区でも日本維新の会の池下卓さんが当選を確実にしています。この地域が地盤の辻元清美参院議員の全面的なバックアップを受けた中道の尾辻かな子さんとの激戦に勝利しました。

続いて注目の大阪12区は、自民・維新の連立政権樹立で一躍“与党の顔”となった維新・共同代表の藤田文武さんが勝利しました。

続いて長年、公明党が議席を確保していた兵庫8区では自民党の青山繁晴さんが維新の前職・徳安淳子さんなどとの激戦を制し、当選確実です。

続いて京都1区は自民党の前職勝目康さんが当選確実、奈良3区でも自民党の田野瀬太道さんが当選を確実にしています。

滋賀1区は、自民党の大岡敏孝さんが6回目の当選確実です。

維新の政調会長の斎藤アレックスさんに前回は選挙区で敗れ、比例で復活した大岡さん。今回は接戦を制しました。