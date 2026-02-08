8日に投開票が実施された衆院選の結果が続々と出ています。自民党が県内小選挙区で全勝を決めました。



接戦となった新潟2区は、自民党の国定勇人さんが3回目の当選を決めました。総務官僚を経て三条市長を4期目の途中まで14年務めました。前回は比例単独での立候補で今回、新潟2区で初めての選挙を戦いました。



他の各選挙区も自民党候補が当選しています。

新潟1区は内山航さんが初当選。2015年から3期、新潟市議会議員を務めました。2012年以来、約13年ぶりの国政選挙で当選を決めました。



新潟3区は斎藤洋明さんが6回目の当選。前回は比例復活でしたが小選挙区での雪辱を果たしました。



新潟4区は鷲尾英一郎さんが7回目の当選です。前回、比例復活もかなわず失った議席を取り戻しました。



新潟5区は高鳥修一さんが6回目の当選。高市総理との近さを積極的にアピール。県内の自民党候補としては唯一、選挙期間中に総理が応援に入りました。



開票作業が進んでいますが、ANNは独自の調査で当選と判断しました。