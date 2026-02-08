フィギュアスケート女子でカルガリー五輪に出場した八木沼純子さん（５２）が８日、ＮＨＫ「ミラノ・コルティナ五輪」中継のスタジオ解説者として登場した。

かつてはフジテレビ系でキャスター、解説者として出演することが多かったが、ＮＨＫでも活躍。元フィギュアスケート男子の本田武史氏と並んで、日本チームについて解説した。

スーツ姿で登場した八木沼さんにＳＮＳも反応。「容姿が全く変わってなくてすごい…」、「本物の魔女なの？」、「全然年を取らない」、「変わらなすぎ」、「相変わらずお綺麗」、「何か若返った感」、「ジュンジュンちょっと美しすぎやしませんか？」などと話題となった。

八木沼さんは今大会の日本フィギュアチームについて、「最強と言っていいのではないかと思いますが、オリンピック経験者、オリンピックメダリスト、世界選手権メダリスト、初めて出場するメンバーも国際大会で経験を積み、素晴らしい戦績を持っているメンバーが入っていますので。メダルが全てではないですが、前回よりも多くのメダルを期待できるメンバーになっていると思います」と太鼓判を押した。