日本維新の会・吉村洋文代表が８日、大阪市内で会見し、今回の衆院選と自身が出馬した大阪府知事選での「選挙妨害」について語った。

吉村氏は「抗議する自由、反対意見を述べる自由はあります」とした上で、自身が体験したこととして、演説中に「ものすごく大きな声で、連呼して、大勢で。話を聞きたいと思っている人たちが聞こえなくなってしまい、帰られる方もいらっしゃいました」と明かした。さらに「『なぜ維新の応援をするんだ』と、個人的に攻撃をして、怖くなってお母さんが帰ったという話も聞いています。こういったことが本当に許されるのかなと思います」と語気を強めた。

また「支援者の方が仰っていました」とし、「選挙妨害をしていた方々と電車でたまたま出くわして、その時話していた内容が、『維新でわーわーやってやっていたら、非常に回転する』と。つまり動画をアップすると、それが注目されて回転が上がると。それが収益につながる、という場面があって。果たしてそれは許されるのかと思いました」と憤り、「あまりにもひどい状況なので、冷静な環境になった時にしっかり議論しなければならない課題だと感じております」と、語った。

藤田文武共同代表も「これに関してはこれまでも国会で少し議論がありまして、どういう形になるかわかりませんが、抑止策を考えたほうがいいのではないかと。これに知恵を絞りたいと思います」と声をそろえた。