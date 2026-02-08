中道の副代表敗れる…新潟2区で8期連続当選の菊田真紀子氏敗北確実　兵庫8区は自民・青山繁晴氏が当選確実

高市旋風がとどまるところを知りません。

注目の結果、お伝えします！

【神奈川2区 自民・新田章文 当確】

「元総理の愛弟子」が勝利です。

神奈川2区は自民党の新人・新田章文さんが当選を確実です。

菅義偉元総理を20年にわたり秘書として支えた新田さん。中道改革連合の柳家東三楼さんらを引き離しての勝利です。

【兵庫8区 自民・青山繁晴 当確】

兵庫8区は自民の青山繁晴さんが当選確実となりました。

公明党が長年議席を守ってきた選挙区ですが、連立の解消により、自民が送り込んだのが知名度の高い青山さん。

参議院からくら替えしての挑戦で、衆議院、初当選となりました。

【新潟2区 中道・菊田真紀子 敗北】

新潟2区は、中道の副代表が敗れました。

8期連続で当選を重ね、圧倒的な強さを誇ってきた中道・前職の菊田真紀子さん。

公明党の支持を取り込み戦いましたが、及びませんでした。

自民・前職の国定勇人さんが小選挙区でリベンジを果たし3期目の当選確実です。

【鳥取2区 自民・赤沢亮正 当確】

鳥取2区は、対米交渉の「交渉人」・経済産業大臣の赤沢亮正さんが当選確実です。

石破前首相の最側近としてアメリカとの関税交渉を担った赤沢さん。

日米交渉で高めた知名度を武器に、中道の湯原さんとの事実上の一騎打ちを制しました。

【鹿児島4区 自民・森山裕 当確】

自民党の前幹事長が貫録の勝利です。

鹿児島4区は、自民の森山裕さんが当選確実です。

幹事長として臨んだ前回選挙では、地元を空けることも多かったものの、今回は地元入りし、ガッチリ票固め。

3人の野党候補を退けました。

【沖縄3区 自民・島尻安伊子 当確】

沖縄3区、自民対中道の事実上の一騎打ちは自民が制しました。

前職の島尻安伊子さんが当選確実です。

市長選挙で連携した公明党が相手陣営に回る厳しい選挙戦でしたが、子どもの貧困対策に取り組むと訴え、支持を広げました。