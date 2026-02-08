【開票速報】新潟5選挙区の開票状況は （8日午後10時半現在）《新潟》
8日に投票が行われた衆議院選挙。8日午後10時半現在の各選挙区の開票状況です。（TeNYの独自集計です）
◆新潟1区
[開票率:17.22%]
[当確]内山 航(44)自民 : 16,042票
西村 智奈美(59)中道 : 14,044票
小池 幸夫(53)参政 : 2,004票
伊藤 和成(47)維新 : 1,503票
中村 岳夫(50)共産 : 1,007票
◆新潟2区
[開票率:26.89%]
[当確]国定 勇人(53)自民 : 24,681票
菊田 真紀子(56)中道 : 21,382票
平井 恵里子(47)参政 : 9,280票
金井 典子(50)維新 : 6,526票
[開票率:33.15%]
[当確]斎藤 洋明(49)自民 : 36,089票
黒岩 宇洋(59)中道 : 27,611票
佐久間 慶子(41)参政 : 7,750票
◆新潟 4区
[開票率:25.31%]
[当確]鷲尾 英一郎(49)自民 : 21,452票
米山 隆一(58)中道 : 17,023票
大矢 寿乃(46)参政 : 6,304票
野村 泰暉(27)国民 : 6,272票
◆新潟5区
[開票率:90.73%]
[当確]高鳥 修一(65)自民 : 94,565票
梅谷 守(52)中道 : 73,272票
高野 直行(48)参政 : 15,445票