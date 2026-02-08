TeNYテレビ新潟

8日に投票が行われた衆議院選挙。8日午後10時半現在の各選挙区の開票状況です。（TeNYの独自集計です）


◆新潟1区　
[開票率:17.22%]

[当確]内山　航(44)自民 : 16,042票
西村　智奈美(59)中道　 : 14,044票
小池　幸夫(53)参政　　 : 2,004票
伊藤　和成(47)維新　　 : 1,503票
中村　岳夫(50)共産　　 : 1,007票

◆新潟2区
[開票率:26.89%]

[当確]国定　勇人(53)自民 : 24,681票
菊田　真紀子(56)中道　　 : 21,382票
平井　恵里子(47)参政　　 : 9,280票
金井　典子(50)維新　　　 : 6,526票

◆新潟3区
[開票率:33.15%]

[当確]斎藤　洋明(49)自民 : 36,089票
黒岩　宇洋(59)中道　　　 : 27,611票
佐久間　慶子(41)参政　　 : 7,750票

◆新潟 4区
[開票率:25.31%]

[当確]鷲尾　英一郎(49)自民 : 21,452票
米山　隆一(58)中道　　　　 : 17,023票
大矢　寿乃(46)参政　　　　 : 6,304票
野村　泰暉(27)国民　　　　 : 6,272票

◆新潟5区
[開票率:90.73%]

[当確]高鳥　修一(65)自民 : 94,565票
梅谷　守(52)中道　　　　 : 73,272票
高野　直行(48)参政　　　 : 15,445票