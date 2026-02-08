四国地方はどうなる？

気象庁によりますと、四国地方では、引き続き９日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 雪雨シミュレーション

四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となっています。９日午前中にかけて、冬型の気圧配置が続く見込みです。

［雪の実況］８日１５時現在の積雪の深さ（速報値）

愛媛県 久万高原町久万 １センチ

徳島県 三好市西祖谷 ４センチ

高知県 津野町高野 ７センチ

［雪の予想］

四国地方では、引き続き９日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 １５センチ

▶８日（日）～１１日（祝・水）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

８日（日）

9日（月）

10日（火）

11日（水）

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

