【四国地方の雪雨の予想】香川・愛媛・高知・徳島 2月8日（日）～11日（祝・水）1時間ごとの雪雨シミュレーション【気象庁 8日現在】
四国地方はどうなる？
気象庁によりますと、四国地方では、引き続き９日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 雪雨シミュレーション
四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となっています。９日午前中にかけて、冬型の気圧配置が続く見込みです。
［雪の実況］８日１５時現在の積雪の深さ（速報値）
愛媛県 久万高原町久万 １センチ
徳島県 三好市西祖谷 ４センチ
高知県 津野町高野 ７センチ
［雪の予想］
四国地方では、引き続き９日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。
８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 ５センチ
山地 １５センチ
▶８日（日）～１１日（祝・水）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像
８日（日）
9日（月）
10日（火）
11日（水）
※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。