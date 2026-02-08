グローバルボーイズグループ・JO1が7日、JO1初のライブ映画作品の公開記念舞台挨拶＆全国中継上映会に登壇しました。

JO1初のライブ映画作品『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME−LIVE FILM』は昨年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演を映画化したものです。

■初の単独東京ドームライブがライブフィルムに

作品を鑑賞した感想を聞かれた白岩瑠姫さん（28）は「JO1がJO1のステージを見るということがなかったので、JAM(ファンネーム)と同じ気持ち、新鮮な気持ちで見ました」とコメント。

川西拓実さん（26）は「初めての東京ドーム公演はこの先もないので、たくさんの思いが詰まったライブを、こうして何回も見られることができて最高です」と話しました。

■締めくくりでは円陣実施

また、4月に東京ドーム・京セラドーム大阪でのライブを予定していることもあり、川尻蓮さん（28）は「次のライブ直前のタイミングで僕らも見られたのは、すごく良い機会だった」と語りました。また、河野純喜さん（28）は「僕たちも久しぶりにこのライブを見て、“こんな曲の繋げ方してるんだ”“こんな演出してたんだ”と自分たちのライブに驚かされたので、それが自信にもなりました」と新たな発見があったことを明かしました。

イベントの締めくくりを任された河野さんは「僕たちはライブを大切にしています！ みんな行くで！ 行こうぜ！」と円陣を実施。豆原一成さん（23）は大きなパネルを持ち上げて「JO1 LIVE FILM 見てね〜」とおどけ、笑いを誘いました。