チームみらい党首の安野貴博参院議員（35）が8日、ABEMAの特別番組「#アベプラ衆院選SP〜EXITと蘭丸と、時々ひろゆき〜」（後7・50）に中継で生出演。衆院選で躍進する見通しとなり、その要因について私見を述べた。

「目標としていた5議席以上というところは突破できそうな見込みで、まずはひと安心しているところ」と安野氏。予測では議席が2桁に到達しそうだと伝えられると、「一つ大きかったのは、消費税の減税へのスタンスなのかなと考えている。今、消費減税すべきでないという方の受け皿になった側面があるのかなと」とその要因について分析した。

スタジオ出演していた実業家・ひろゆき氏から「政治をやる覚悟できました?」と質問されると、「昨年8月に挑戦しようと思ったときから、覚悟はできている」と続けた。

さらに、法案について「出せるんですよね?」とひろゆき氏に振られると、「法案は出せないと思う。単独では出せないですね」と回答。「他の党と連立しながら出すということはできますので、それは積極的に狙っていきたい」と語気を強めた。

タレント・岸谷蘭丸からは自民大勝で消費税減税が避けられない中、今後のプランを問われた。「まず第一に本当に下がるのかは、まだ分からないと思う」と即答し、「国民会議で決めていくという自民党のスタンスは認識しているし、自民党の中にも消費減税に対しては慎重な方もかなりいらっしゃると思う。減税しないと言ったわれわれが躍進した事実はメッセージとして強いものだと思うので、会議の場で訴えていくと変わりうると思う」と語った。

外食産業へのダメージについても言及しつつ、「消費税減税の税源があるのであれば、社会保険料を減額を優先すべき」とも語った。

中継が残り20秒となったところで、「選挙が終わったら何がしたいですか」という質問が飛ぶと、「閃光のハサウェイを見に行きたいと思ってたんですけど、今日時間がなかったという感じです」と現在公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」（監督村瀬修功）の名前を挙げ、スタジオ出演者を笑わせた。