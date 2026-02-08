お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が、8日放送のニッポン放送「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト」（後6・00）に出演し、悲しい恋愛体験を語った。

相方の河井ゆずるが「友達を介して、女の子2人とこいつの同期の仲良いのと2対2で良く遊んでいた子がいて。凄い良い子で、人としてちゃんとできている女の子で。稲田がその女の子のこと好きになってしもうて、稲田がその子に告白したんですよ。その子ビビッてもうて、オーストラリアまで逃げた」と語った。

さんまが「そんなことあるの？」と言うと「ちょっと追いかけすぎたんですよ」とし「告白もしました。断られたんですけど。断られたら終わり？って思ってて。断られたから終わるって訳ないよな、こんなに好きなのにって、ちょいちょい連絡していた」と言う。

河井に「どうしたらいいですか？って相談したら、おしゃれなスイーツやさん見つけて誘え！口実なんかいいから誘ってみたら」とアドバイスされ「久しぶりって。メール送ったら、帰って来ない。オーストラリアに行っていて…」と語った。

また、好みのタイプを聞かれた稲田は「大卒で面白くて、頼りがいがあって、いろんな所に連れて行ってほしい。時間が空いたら会いに来てほしい」と明かしていた。