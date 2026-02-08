こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した楕円銀河「UGC 10143」。

へび座の“頭部”の方向、約4億8600万光年先にあります。

楕円銀河に特徴的なぼんやりとした姿ですが、その輝きは力強さも感じさせます。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した楕円銀河「UGC 10143」（Credit: NASA, ESA, and W. Harris (McMaster University); Image processing: G. Kober (NASA Goddard/Catholic University of America)）】

へび座の“頭”に位置する銀河団最大の楕円銀河

UGC 10143は、銀河団「Abell（エイベル）2147」の中心に位置する巨大な楕円銀河。NASA（アメリカ航空宇宙局）によれば、この銀河はAbell 2147で最大かつ最も明るい銀河です。

渦巻銀河の特徴である渦巻腕（渦状腕）や、星形成の材料となる塵（ダスト）の帯を持たず、明るい中心部とその周囲に広がるぼんやりとした広大なハロー（銀河を取り巻く希薄な領域）がUGC 10143を特徴づけています。

こうした楕円銀河は銀河団の中心付近によく見られることから、銀河どうしの合体によって形成された可能性があるといいます。

この画像は、銀河団で最も明るい銀河に関連する球状星団（数万から数百万個の星が球状に集まった天体）のサーベイ観測の一環として取得したデータを使って作成されました。天の川銀河近傍の銀河の起源や進化の過程をたどるために、3万5000個以上の球状星団の分布・明るさ・金属含有量が調べられたということです。

冒頭の画像はNASAから2022年5月13日付で公開されました。

本記事は2022年5月17日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 ぼんやり輝く“おとめ座”の楕円銀河「M49」 ハッブル宇宙望遠鏡が観測 一輪の花のような楕円銀河「NGC 474」 ハッブル宇宙望遠鏡が観測相互作用の“傷跡”が残る楕円銀河「NGC 3640」 ヨーロッパ南天天文台の望遠鏡が撮影参考文献・出典NASA - Hubble Captures Giant Elliptical in the Head of the Serpent