AZvsアヤックス スタメン発表
[2.8 オランダ・エールディビジ第22節](AFASスタディオン)
※22:30開始
<出場メンバー>
[AZ]
先発
GK 41 イェルーン・ズート
DF 2 毎熊晟矢
DF 3 W. Goes
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 34 M. de Wit
MF 6 P. Koopmeiners
MF 17 I. Jensen
MF 20 K. Boogaard
MF 27 R. Daal
MF 33 M. Šín
FW 9 トロイ・パロット
控え
GK 12 H. Verhulst
GK 31 D. Deen
DF 4 M. Dekker
DF 15 M. Chávez
DF 18 市原吏音
DF 22 E. Dijkstra
DF 23 B. van Duijl
MF 56 R. Robbemond
FW 7 Weslley Patati
FW 11 イブラヒム・サディク
FW 19 ジズ・ホーンカンプ
FW 24 A. Oufkir
監督
Leeroy Echteld
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 47 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 25 ボウト・ベグホルスト
監督
Fred Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります