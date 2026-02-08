[2.8 オランダ・エールディビジ第22節](AFASスタディオン)

※22:30開始

<出場メンバー>

[AZ]

先発

GK 41 イェルーン・ズート

DF 2 毎熊晟矢

DF 3 W. Goes

DF 5 アレクサンドル ペネトラ

DF 34 M. de Wit

MF 6 P. Koopmeiners

MF 17 I. Jensen

MF 20 K. Boogaard

MF 27 R. Daal

MF 33 M. Šín

FW 9 トロイ・パロット

控え

GK 12 H. Verhulst

GK 31 D. Deen

DF 4 M. Dekker

DF 15 M. Chávez

DF 18 市原吏音

DF 22 E. Dijkstra

DF 23 B. van Duijl

MF 56 R. Robbemond

FW 7 Weslley Patati

FW 11 イブラヒム・サディク

FW 19 ジズ・ホーンカンプ

FW 24 A. Oufkir

監督

Leeroy Echteld

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 52 P. Reverson

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

DF 47 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 10 オスカル・グロフ

MF 28 キアン・フィツジム

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 25 ボウト・ベグホルスト

監督

Fred Grim

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります