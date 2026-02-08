お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が、8日放送のニッポン放送「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト」（後6・00）に出演。20歳の頃に交際していた彼女との思い出を語った。

明石家さんまから「どういうタイプの人が好きやねん、ほんまに？」と聞かれた河井は「いわゆる昭和っぽいみたいな。古風な感じが」と答えた。

イケメン芸人として人気もあるだけに、「何人くらいと付き合ったの？」とさんまから聞かれた河井は「ほんまに、そんなにいないです。僕、一回付き合ったら5〜6年つきあうんで」と答えた。

また、実家は貧乏生活をしており、18歳の時から母と弟と「プレハブに住んでいたんですよ。大阪の飲み屋街のど真ん中にある雑居ビルにある屋上の。モップとかほうきの入っていた。それまではボロいアパートやったんですけど」と明かした。

河井は20歳の時を振り返り「僕、働いていたんですけど、その時にお付き合いをしていた同い年の子、普通の一般の彼女」とし「その子に家の話をしていたんですけど、一回も見に来たことなかったので。僕も別に見られても恥ずかしいとかなかったので、慣れていたので。一回どんなんか見たいというので、見に来させたてあげたんですよ。上がってお茶するスぺースもないんで。僕の住んでいるプレハブ見て“こんな家なんや”って、全然引いたりする子じゃやなくて、それは良かったんですけど」と語った。

だが、次のデートの時にプレゼントされたのが「『この本1冊で無人島で暮らしていける本』みたいなサバイバルの本渡されて、それの2カ月後に別れました」と言うと、さんまは「多分、引いてたんやな」と推測。河井は「普通の恋愛とかあまりできなかったですね」としみじみと語っていた。