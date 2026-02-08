高市早苗首相、太田光と“消費税”議論 「サンジャポ大好き」友好ムードから一転「なんかいじわるやなぁ」
8日放送のTBS系衆議院議員選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）では、10時20分頃に自民党総裁の高市早苗首相が中継で出演し、太田光との討論に臨んだ。
【動画】高市早苗総裁、自民大勝の見通しで思い語る
太田から「今度『サンジャポ』でお待ちしております（笑）！」と呼びかけられた高市首相は「はい！『サンジャポ』大好き！」とにっこり。和やかなムードで話が始まったが、消費税に関する話題で、太田が「巷の噂では、ここまで勝っちゃうと、自民党内でもやらなくてもいいんじゃないかという声が出てくるかもしれない」と向けると、高市首相が「公約を掲げて選挙を戦って、それでやらないという候補者はいないと信じています」と話した。
太田が「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家は責任の所在があやふやになることが多い。もし、できなかった場合、高市さんはどうやって責任を取るんでしょうか？」と質問すると、高市首相は「公約に掲げたから、やるんですよ。そんな暗い話はしないでください！なんかいじわるやなぁ。最初からできへんと決めつけんといてください。これから必死にやろうとしている私に、すごいいじわる」と関西弁を交えて訴えていた。
【動画】高市早苗総裁、自民大勝の見通しで思い語る
太田から「今度『サンジャポ』でお待ちしております（笑）！」と呼びかけられた高市首相は「はい！『サンジャポ』大好き！」とにっこり。和やかなムードで話が始まったが、消費税に関する話題で、太田が「巷の噂では、ここまで勝っちゃうと、自民党内でもやらなくてもいいんじゃないかという声が出てくるかもしれない」と向けると、高市首相が「公約を掲げて選挙を戦って、それでやらないという候補者はいないと信じています」と話した。