¡Ú½°±¡Áª¡ÛÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¡¡¼«Ì±Âç¾¡¤Ë»×¤ï¤º¥¸¥ç¡¼¥¯¡ÖËÍ¤âÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼ê»æ½ñ¤³¤¦¡×
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¡Ê£¶£¹¡Ë¡¢ÍËÜ¹á»öÌ³ÁíÄ¹¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«É¼Â®Êó¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¡££³£°£°µÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍËÜ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ËÉÔËþ´é¤À¡£¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤Æ¤³¤È¤Ï·ûË¡²þÀµ¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÎò»ËÅªÂç¾¡¤ä¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿É´ÅÄÂåÉ½¤ÏÁá¡¹¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¥â¡¼¥É¤Ë¡£¡Öº£ÅÙÁªµó½Ð¤ë¤È¤¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½Ð¤ë¤ï¡£º£¤«¤é¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¼ê»æ½ñ¤³¤¦¡£¤É¤Ã¤«¶õ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¼«Ì±¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖËÍ¤â¼«Ì±Æþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
