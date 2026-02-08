中国地方はどうなる？

気象庁によりますと、山陰では８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する見込みです。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 雪雨シミュレーション

中国地方の上空約５０００メートルには、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込んでおり、強い冬型の気圧配置となっています。



［雪の実況］８日００時から８日１６時までの最大６時間降雪量（アメダスによる速報値）

鳥取県

鳥取市吉方 ３７センチ （８日０８時００分）

大山町大山 ３６センチ （８日０８時００分）

智頭 ３５センチ （８日１３時００分）

島根県

奥出雲町横田 ３５センチ （８日１５時００分）

隠岐の島町西郷 ２６センチ （８日０８時００分）

飯南町赤名 ２４センチ （８日１５時００分）

岡山県

真庭市上長田 ３３センチ （８日１２時００分）

新見市千屋 ３１センチ （８日１６時００分）

美作市今岡 ２０センチ （８日１４時００分）

広島県

庄原市高野 ３７センチ （８日１４時００分）

８日１６時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

鳥取県

大山町大山 ２３８センチ

智頭 ６７センチ

島根県

奥出雲町横田 ６３センチ

飯南町赤名 ６１センチ

岡山県

真庭市上長田 １２８センチ

新見市千屋 ４９センチ

広島県

庄原市高野 ８７センチ

北広島町八幡 ６３センチ

▶８日（日）～１１日（祝・水）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

８日（日）

9日（月）

10日（火）

11日（水）

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

広島・岡山・山口・鳥取・島根の16日間天気予報