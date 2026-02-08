俳優の櫻井海音さん（24）が7日、映画『ブルーロック』（8月7日公開）の製作報告会に登場。主演・高橋文哉さん（24）のリーダーシップぶりを語りました。

累計発行部数5000万部突破の人気サッカー漫画が原作の映画『ブルーロック』。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた 300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけてサバイバルを繰り広げる物語です。

主人公・潔世一（いさぎ・よいち）を高橋文哉さん、蜂楽廻（ばちら・めぐる）を櫻井海音さんが演じます。

主演した高橋さんのリーダーシップぶりを聞かれた櫻井さんは「仲良くなり過ぎちゃって、こっぱずかしくて、こんなことあんまり言うことないんですけど」と答えると「ぜひぜひぜひ」と高橋さん。

櫻井さんは「ここにいるみんな思ってると思うんですけど、本当に主演が高橋文哉くんでよかったと心から思ってます。この規模感、そして大人気漫画の実写を主演として背負うって、もう計り知れないプレッシャーだと思うんですけど、つらい部分みたいなのをいっさい我々に見せず、ずっとポジティブに」と、語りました。

さらに、最初に本読みをした時に高橋さんが言った言葉が記憶に残っているそうで、「“時代を変えられる作品になると思うし、この世代を少しでも底上げできるような作品を、熱量を持ってやりたい”っていうことをおっしゃっていて、“この人にはかなわないな”というか」と、高橋さんへの思いを明かしました。

これを受け、高橋さんは「本当にみんなに支えていただいてっていうのが本当に一番大きいので、何かしらの形で返したいなっていう思いが、こういうふうに言っていただけるとすごくうれしいなと思いますね」と喜びを語りました。