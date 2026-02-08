衆院選・福岡2区で当選を確実とした自民・鬼木誠さんの陣営から中継です、澤田さん。



福岡市南区にある鬼木誠さんの事務所です。当選確実となった自民・鬼木誠さんにお話を伺います。選挙戦を振り返ってどうだったでしょうか。



■鬼木氏

「これまでは構図で見ると厳しい選挙だったので、相当な覚悟を持って取り組みました。」



これまでの選挙戦との違いは、変化はあったのでしょうか。



■鬼木氏

「前回、負けている。そして参政党が去年の参院選の勢いで新人を立ててくる。中道改革連合で公明党さんの票がライバル候補に移るという構図を考えると、これまでになく厳しいものだったと思います。」





保守の政治家として皇室の問題、安全保障の問題、高市首相に近い立場だと思います。ただ、経済政策については鬼木さんは財政規律を重視する立場と聞いています。高市首相の責任ある積極財政とどう関わっていかれますか。■鬼木氏「首相も責任あるとおっしゃっていますので、責任を持って、成長にしっかり投資をして経済を成長させるというのは賛同しています。」無党派層を取り込むために、より多く街頭に立ったと思いますが、有権者からどんな声を聞いて、どんな働きをしなければいけないと感じたでしょうか。■鬼木氏「高市首相の警固公園から始まった。みんな大きく期待を寄せたので、期待に応えるのが私たちの役割だと思います。国民負担の高さ、物価高の対策、まずは予算の成立を速やかに届けていきたい。」高市首相が鬼木さんは国防政策に明るいと話していました。具体的に何をしますか。■鬼木氏「どんなことがあっても国民を守り抜く防衛体制をつくる。私のこれまでの知見を生かしていきたい。」