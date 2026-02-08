timeleszの菊池風磨さん（30）が7日、1st写真集『Latido』のメディア向け取材会に登場し、写真集を作るきっかけとなったというHey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）の言葉を明かしました。



『Latido』は、timeleszとして新メンバーとの活動を開始した菊池さんの、30歳イヤーを記念した自身初のソロ写真集。撮影はスペインで行われました。さらに、菊池さんの30年がわかる年表やロングインタビューなども収録されています。

■写真集の出来栄えに満足「250点です！」

取材会では、完成した写真集の点数を聞かれると菊地さんは「250点です！」と力強く回答。その理由について菊地さんは「想像していたものよりはるかにすてきなものができたなという自負がありまして。撮ってるときからすごくスタッフさんとの雰囲気もよかったですし、自分としてもとっても楽しいひとときだったんですよ」と、撮影を振り返りました。

続けて「ちょっとでもつらいなとか、大変だな、この工程キツいなとかっていうのがひとつもなくて。みんなで楽しく、旅のひとときの思い出というか。僕の思いとしては30歳までの集大成という思いも乗っかっていますし。元々思っていた満点よりも、より高く点数がついたかな」と語りました。

■写真集を見たメンバーから独特な褒め言葉

さらに、timeleszのメンバーに写真集を見せたのか聞かれると「橋本将生と松島聡には見てもらいました。すっごい褒めてくれて、“こんなにいい表情するんだ”とか、“こんな表情もあるんだ”とか、“なんかこの日かっこいいね”とか。なんかちょっと普段が微妙なのかとも（笑）。そのくらい褒められました」と褒め言葉をもらったと明かし、「普段見せる顔と普段見せてない顔がここには詰まってるんだなと、いいように解釈して僕は受け止めてます」と話しました。

■山田涼介に「台座も一緒にプレゼントしようかな」

また、菊地さんは今回の写真集について「もとはといえば写真集ってちょっと照れくさくって、すてきな写真集がたくさんある中で、自分の写真集を出すっていうのがあまり自分の中では選択肢としてなかったんですけど、先輩の山田涼介くんに“写真集出した方がいいよ”ってなんかポロッと言われたことがあって。それがなんか自分の中でもハッとしたというか。山田くんは何気ない一言だったのかもしれないんですけど、僕にとっては写真集というものに対して考え直すきっかけになって。確かに節目の年、30歳の時に一冊こうして残せたらすてきだなと思って。そんな思いで今回作らせていただいた」と、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんの一言が写真集を作るきっかけになったと明かしました。

そんな山田さんにはまだ完成した写真集を渡せていないそうで、「ぜひお渡ししたいなというふうに思っていますし。配信で山田くんはゲームとかもやられていたりして、後ろに、いろんなフィギュアとかアートが飾ってあって、すごくすてきだと思うので、そのひとつにこの『Latido』を置いてもらえたらなと思うので、台座も一緒にプレゼントしようかなと思います」と、コメントしました。