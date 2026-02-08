伊藤桃々プロデュースRosem新作ランジェリー♡儚げな色気を纏う

モデル・タレントの伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』より、新作ランジェリーが1月22日(木)19時から公式オンラインストアにて販売開始♡儚げな色気とあざとさを兼ね備えたデザインは、フェミニンなチュールや透け感レースで奥行きのある表情を演出。自分らしい魅力を引き出す一着です♪

ふわりと纏うパールホワイトのフェミニン



価格：3,960円(税込)

パールホワイトの新作ランジェリーは、透明感のあるレースにバレリーナを思わせるチュールプリーツを重ね、奥行きのあるフェミニンな表情に。

サイドにはラメ入りケミカルモチーフをあしらい華やかさをプラス。U字ワイヤーとふかふかパッドで魅力的なバストラインを演出し、Tバックスタイルもあざとく可愛いデザインです♡

ブラ：A～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ：M(ヒップ87-95cm)／EFG75はL(ヒップ92-100cm)

夜に溶けるブルーブラックの大人色気



価格：3,960円(税込)

ブルーブラックのランジェリーは、ブラックレース越しに透けるブルーが大人の色気を演出。大胆なクロスコードでウエストラインをきゅっと細見えさせ、360度どこから見ても美しいデザインに。

レースショーツやTバックスタイルも絶妙な透け感でSEXYな印象を与えます♪

ブラ：A～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ：M(ヒップ87-95cm)／EFG75はL(ヒップ92-100cm)

伊藤桃々×Rosemで叶える儚げフェミニン



伊藤桃々さんプロデュースの『Rosem』新作ランジェリーは、パールホワイトとブルーブラックの2色展開。フェミニンなチュールプリーツや透け感レースで、あざとさと儚げな色気を両立♡

サイズはA～Gカップ、アンダーバスト65～75まで対応。ショーツM/L、価格は各3,960円(税込)で公式オンラインストアにて販売中です♪