テレビ東京選挙特番「選挙サテライト2026」が8日、放送された。

特別企画として、保守派有権者4人が実名で討論する円卓座談会を放送。参政党支持の41歳主婦、保守系無党派の男子大学生（21）、自民党支持の19歳男性、“高市推し”の自営業女性（41）が討論を繰り広げた。SNSでは「テレ東、市民の座談会面白かった」「相変わらず攻めてて好き」「迫力がすごい」「おもしろすぎる」「よくこの色合いで集めた」などの声のほか、「有権者座談会が地獄」「これが現実」などの反響が寄せられた。

特に注目を集めたのは41歳主婦。参政党の政策を聞いて「本当のことを言ってくれている。カミナリに打たれちゃいました」とし、「テレビと言っていることと全然違う。自分で情報を取りにいかないとダメだと思った。テレビも監視している」。座談会の司会を務めたタレント伊沢拓司から「逆によく出てくれました。これテレビですよ？」と水を向けられると「いいんです」と笑顔で応じた。

「前の総理が石破さんで、そこからの高市さんで、比べる相手がひどすぎる」「高市さんしか見ていない人は、その裏（自民党）を見ていますか？」と大胆にトーク。SNSでは「テレ東に出てる主婦何者や」「ハッキリとおっしゃってる」「あの女性すごかったですね」などの声が寄せられていた。