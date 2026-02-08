ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「絶望的な船出」から雪辱果たす 衆院福岡2区の自民・鬼木氏「古里… 「絶望的な船出」から雪辱果たす 衆院福岡2区の自民・鬼木氏「古里のため、働いて働いて働いて参ります」 「絶望的な船出」から雪辱果たす 衆院福岡2区の自民・鬼木氏「古里のため、働いて働いて働いて参ります」 2026年2月8日 21時58分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡2区の自民前職、鬼木誠氏は、中道前職の稲富修二氏との6度目の対決を制し、初黒星を喫した前回の雪辱を果たした。「古里のため、働いて働いて働いてまいります」。福岡市南区の事務所で誓った。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「絶望的な船出」から雪辱果たす 衆院福岡2区の自民・鬼木氏「古里のため、働いて働いて働いて参ります」 衆院福岡2区、中道・稲富氏は連勝ならず「私の力不足」 自民候補と6度目の対決 【速報】衆院福岡2区、鬼木誠氏が当選確実 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, マンション, 墓, 葬儀, リハビリ, 神事, グループウェア, ダイス, 仏壇, 射出成形機