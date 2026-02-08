2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡8区から立候補した中道改革連合・前職の源馬謙太郎氏は小選挙区での敗北が確実になりました。

静岡8区は自民党・新人の稲葉大輔氏が当選を決めました。源馬謙太郎氏は小選挙区での落選を受け、報道陣の取材に応じました。源馬謙太郎氏の声です。

＜源馬謙太郎氏＞

「皆さま、本当にこの12日間、本当に力強く私を支えていただきまして誠にありがとうございました。お一人お一人どなたが欠けても、この選挙戦は戦ってくることができませんでした。本当にお一人お一人全ての皆様に心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました」

「そして結果については大変申し訳ございません。全て私の力不足だというふうに思います。皆さまに支えられても議席をとることができなかったことは、ひとえに私の力不足と努力不足だと、そして伝える力が足りなかったことだと思います。しっかり反省して、次に向けて努力をしていきたいと思います。まずは本当に心から皆さまに感謝申し上げて、次に向けたステップをしっかり考えていきたいと思います。敗因は後ほどいろいろ分析をしていきたいと思いますが、とにかく私が有権者の皆さまに伝えきれなかったということに尽きると思います。共感を得られなかったということに尽きると思います。しっかり反省したいと思います。本当にありがとうございました」