ÍµÈ¹°¹Ô¡¡½ÀÆ»Éô»þÂå¤Îà¥Ø¥¿¥ìá¤Ö¤ê²óÁÛ¡Ö¥Ç¥«¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¤µ¡Ä¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤è¤ê¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£¸Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£½ÀÆ»Éô°÷¤À¤Ã¤¿¹â¹»À¸»þÂå¤Î¥È¥Û¥Û¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶áµ¦Âç³Ø¤¬¡Ö¥Î¥É¥°¥í¡×¤Î´°Á´ÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¶áÂçÉíÂ°¤Î¹â¹»¤È½ÀÆ»¤Î»î¹ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤µ¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤ÏÀäÂÐÆ¨¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¹â¹»£²Ç¯À¸¤Ç¡¢£±£°£°¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¥Ç¥«¤¯¤Æ¶¯¤¤¡£ÉÝ¤¯¤Æ¤µ¡£¶¥µ»¾ì¤Î£²³¬¤«¤é¡¢£±³¬¤Ë¤¤¤ë¶áÂç¤Î¤ä¤Ä¤é¤Ë¥´¥ßÅê¤²¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤°¤ê¤ó¤Ô¡¼¤¹¡¦ËÒÌîÂÀÍ´¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¶¯¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¤À¤è¡ª¡×¤È°ì³å¤·¡Ö·§¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤½Ð¤¹»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£Æ±µéÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¥°¥Á¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¶áÂç¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤Î»þ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¤½¤ì¸«¤¿¤À¤±¤Ç²¶¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ËÜÊª¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤è¤ê¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¡¢¤½¤Î¶¯¹ë¹»¤Ö¤ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÂçÉíÂ°¤È¤ÏÊÌ¤Î¡Ö·ë¹½¶¯¹ë¤ÎÆó·³¤Î£Â¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÃÄÂÎÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀèË¯¤Ê¤ó¤ÆÁÈ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥¹¥È¥ó¤Ã¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡£¿³È½¤Ë¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¥À¥á¥À¥á¡¢Î©¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¿²ó¤âºÂ¤ê¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤â¤¦°ìËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤â¤½¡¼¤Ã¤È²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿²µ»¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Î·ù¤À¤«¤é¡£¤½¡¼¤Ã¤È¡Ø¿²µ»¤Ë¤·¤Æ¡Ù¡Ø¤¹¤°¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£