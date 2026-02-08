不運を寄せ付けない朝の過ごし方！シウマ流「目的地に早く着く」習慣がメンタルにもたらす好影響【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

満員電車は避けて余裕をもって到着し自分のリズムで過ごそう

琉球風水では、満員電車に乗ることは避けた方がベスト！

朝はだれでも忙しいものですが、忙しい時間帯にこそ、行動にも時間にも余裕をもってほしいのです。

琉球風水でいえば、満員電車に乗ることは避けたほうがベストです。ギュウギュウ詰めの車内では琉球風水で重要とする〝動線〟が確保できません。乗車するときには、改札に近いからと混んでいる車両に乗るのではなく、離れていても空いていて余裕のある車両を選びましょう。

そして、駅に降りてからも、人混みに押されて歩くのではなく、人の少ないところを選んで歩くこと。空いている車両に乗れば、駅に降りてからも余裕をもって進むことができます。

大切なのは、人の動きやペースに翻弄されるのではなく、自分のリズムで動くこと。そして、人の少ないところを選んで動線を確保することです。忙しくてイライラしている人が多い朝ほど、この選択が不運を避けるポイントになります。

私がおすすめするのは、ラッシュ前の空いている時間に電車に乗り、会社や目的地には早めに到着することです。早朝からオープンしているカフェでコーヒーを飲んだり、資料に目を通したりすれば、余裕が生まれるばかりではなく、リフレッシュタイムを作ることにもなりますね。

【出典】『不運ゼロ生活』著：琉球風水志 シウマ