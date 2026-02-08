ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で金メダルを獲得し、日本勢ワンツーに貢献した木村葵来（きら）＝ムラサキスポーツ＝が１０歳の頃から知り合いで、岡山市内でスノーボードショップ「ＢＲＩＤＧＥＰＯＲＴ」を営む阿部好広さんが８日夜、スポーツ報知の取材に応じた。

この日は、木村の母校である倉敷翠松高校で行われたパブリックビューイングに参加。涙ながらに、栄光の５回転半を目に焼き付けた。「そりゃ、感無量ですよ。１０歳ぐらいから見守ってきましたから」と喜びに浸った。

２０１２年頃、当時スノーボードにまつわる物販店を経営していた阿部さんは、木村一家と出会った。「最初は家族でスノーボードを楽しむファミリーというイメージでした。お父さんもスノーボードが好きな方。そうしたら、息子さん（＝葵来）が『もっと上手になりたい』って。当時、葵来は体操も頑張っていて、体操選手になるか、スノーボーダーになるか、どっちの道に進むかの家族会議をしていて。葵来がスノーボードを選んだんですよね」。幼いながらに自分の意思表示をした木村を、敬うように振り返った。

家族会議と同時期、阿部さんは練習施設を併設したスノーボードショップを開店させた。木村は阿部さんの練習施設に週３〜４日通い、技を磨いてきた。

精神面に対して「人を意識しないところがあって、競技者として向いているのか疑問に思った時もあります。でも、自分と闘っていたんですよね」と分析。「メンタルモンスターと称されることもあるほど精神面も強く、安定していますよね」とたたえた。