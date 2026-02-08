TWICEの日本人メンバーであるMINAさん（28）、SANAさん（29）、MOMOさん（29）の3人からなるユニット・MISAMOが7日、JAPAN 1st ALBUM 『PLAY』の発売記念イベントに出席。MOMOさんが、自分を動物で例えると何の動物か明かしました。

アルバムへの思いを聞かれたMOMOさんは、「以前のミニアルバムは、かっこよかったりパワフルな楽曲が多かったのですが、今回のアルバムは、皆さんを元気づけられるような、明るい世界観を表現したアルバムにしたいと思いました」と明かしました。

MINAさんは「目で見ても楽しんでいただけるよう、たくさんのコンセプトを盛り込んだ作品になっているので、ビジュアル面も含めて楽しんでいただけたらうれしいです」とコメント。

SANAさんは「前作のミニアルバムから約1年ぶりのリリースとなりました。良い作品をお届けできるよう、たくさん準備してきたので、ぜひ何度も聴いていただきたいアルバムです」とメッセージを送りました。

■自分を動物で例えるなら？

アルバムの1曲目に収録されている楽曲『Confetti』のミュージックビデオでは、うさぎに変身して撮影したことにちなみ、自分を動物に例えるなら何の動物か聞かれたMOMOさんは「私は昔からよくタヌキと言われるので、やっぱりタヌキですね」と回答。

メンバーの2人のことも動物で例え、「さーたん（SANAさん）はやっぱりハムスターで、みーたん（MINAさん）はペンギンですよね」と話しました。