¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î²áµîºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¡Ö18¡×¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡Ê22¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ï¤º¤«0.02ÉÃµÚ¤Ð¤ºÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï1ÂÐ1¤ÇÂÐ·è¤·¡¢Àè¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿Áª¼ê¤¬¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¡£Í½ÁªÄÌ²á½ç°Ì¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¥³¡¼¥¹¤òÁª¤Ù¤ë¡£Í½Áª3°Ì¤Î»°ÌÚ¤ÏÍ½Áª14°Ì¤ÎK.¥Ð¥Ã¥¯¡Ê25¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£
¥³¡¼¥¹¤òÁª¤Ù¤ë»°ÌÚ¤ÏÍ½Áª¤Ç¥¿¥¤¥à¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÀÄ¥³¡¼¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¡£Í½Áª¸å¤Ï¡Ö1ËÜ1ËÜ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿»°ÌÚ¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡¢22Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÍ½Áª3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿»°ÌÚ¡¢·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÂç¤¤¯3²ó¼ê¤òÃ¡¤¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ºÇ½é¤Î¼ÐÌÌÊÑ¹¹¤ÇÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ³ê¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤ÈÂç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤Ç18Ç¯Ê¿¾»¡¢22Ç¯ËÌµþ¤È2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤Î¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡ÉE.¥ì¥Ç¥Ä¥«¡Ê30¡¢¥Á¥§¥³¡Ë¤¬ÇÔ¤ì¡¢º£µ¨WÇÕ2¾¡¤ÎR.¥Û¥Õ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¤ÈÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤ÏÍ½Áª6°Ì¤ÎE.¥«¥Õ¥©¥ó¡Ê26¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡¢¥³¡¼¥¹ÁªÂò¤Ç¤¤ë»°ÌÚ¤ÏÍ½Áª2²óÌÜ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿ÀÖ¥³¡¼¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤ÈÁ°È¾¤Ï¥«¥Õ¥©¥ó¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£ÃæÈ×¡¢·¹¼Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¤È½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç»°ÌÚ¤Ï·üÌ¿¤ËÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¤ï¤º¤«0.02ÉÃµÚ¤Ð¤º¡¢½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£