「自宅で出産」「大量出血」「痛みのフルコース」壮絶な出産体験をした母親たち／夫ですが会社辞めました
ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は香代の二人目出産のエピソードをお届けします。
二人目の子どもを妊娠した香代。長女の出産の時に大変な思いをした香代は、二人目は無痛分娩を希望しました。しかし長女の出産に仕事で立ち会えず出産の様子を見ていなかった圭太は「自然に産んだほうがいい」と反対します。一時は険悪になったふたりでしたが、最終的に圭太が思い直して香代の無痛分娩に賛成。そしていよいよ出産の日を迎えます…。
出産は何が起こるか誰も予想できず、その経過も千差万別。思い通りに理想の出産ができるとは限らないものです。それぞれ大変な思いをしながら人生の一大事を乗り越えた母親たちの間には、どこか連帯感が生まれるものかもしれませんね。
※無痛分娩は麻酔によって痛みを和らげる方法ですが、まったく痛みがないわけではありません。メリット・デメリットについて十分に説明を受け、医師とよく相談した上で選択してください。
著＝とげとげ。