TBS選挙特番、田村憲久氏の“当確”報道「娘が結婚、うれしさ半分…」 反響集める
8日放送のTBS系衆議院議員選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）では、三重1区の選挙結果をめぐって、反響を集めている。
【動画】似ている？田村真子アナの父“娘の結婚”語る
番組では「三重1区です。前職田村憲久さん当選確実としています。娘が結婚、うれしさ半分、さみしさ半分という田村さん」と紹介。田村憲久氏の娘は、田村真子アナであることから「TBSで当確やってたら、娘の話題が（笑）」などといった反響を集めている。
田村氏は、自身のYouTubeで「お嬢さん結婚されたそうですけれども、さみしくないですか？」との質問に「うーん、まぁ1人娘なんですよね。生まれた時に初当選なんで、ほとんど子育てもすることができず。大学に入った時に4年間一緒に暮らして。そこで子育ての真似事をした子なんです」とコメント。
続けて「そういう意味では、もっともっといろんな親子としての思い出を作りたいと思っているんですが、結婚しちゃったら、僕の子供というより、新たなる…旦那さんの奥さんみたいな話になっちゃうので、ちょっとさみしいけど。一方で、旦那さんがすごいいい子なんですよ」と声を弾ませた。
その上で「なんか息子ができたみたいな、家族が増えた嬉しさみたいなのは、すごくありますよね。ですから、一言で言うと複雑な心境ですが、思いはうれしい方にいっているっていうのが、今の率直な感想です」と語っていた。
