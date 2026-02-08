え、【ZARA】にこんなの売ってたの！？ 大人が履きたい♡「おしゃれスニーカー」

大人カジュアルの相棒にするなら、デザイン性と履き心地のよさを兼ね備えたシューズを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、スタイリッシュな見た目かつ楽に履けそうな【ZARA（ザラ）】のスニーカー。上品な色味や素材感で大人コーデにぴったりなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

コーデの差し色になるバーガンディカラー

【ZARA】「スニーカー」\6,590（税込）

深みのあるバーガンディカラーが上品で、大人コーデにも似合いそうなスニーカー。カジュアルなデニムスタイルにはもちろん、モノトーンコーデの差し色にするのもおすすめ。アッパーは異素材が組み合わされたスタイリッシュなデザイン。ステッチが施されたシューレースも可愛らしいポイントになってくれます。

きれいめにも合わせやすいレザースニーカー

【ZARA】「レザーシューズ」\4,290（税込・セール価格）

カーキ一色に統一されたシンプルスニーカー。アッパーには一部を除き、牛革が使用されています。経年変化が楽しめるスニーカーは、長く愛用できそうなのが嬉しいポイント。落ち着いたカラーでカジュアルにもきれいめにも合わせやすく、大人コーデで手放せなくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M