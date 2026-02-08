やばっ、全部欲しいーーー！【マクドナルド】めちゃかわキャラが登場♡「ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、可愛いキャラ系のおもちゃが登場中。1月30日からはじまった第3弾では、第1弾 & 第2弾の全おもちゃが対象になったラストチャンス。お目当てを狙うのはもちろん、コンプリートを目指すのもおすすめです。今回は「ポムポムプリン」と「クレヨンしんちゃん」の、思わず欲しくなるようなおもちゃをご紹介します。

フォルムが映える可愛いおもちゃがズラリ！「ポムポムプリン」

「ポムポムプリン」のおもちゃは、フォルムが可愛いおもちゃが勢ぞろい。第1弾 & 第3弾で登場しているこちらは「ころころカート」「耳がパタパタ えんぴつキャップ」「ティーポット型 こものいれ」の3種です。それぞれで表情が異なるところもポイント。空きスペースに飾って、オブジェ感覚で楽しむのも良さそうです。

マック色溢れるビジュアルも魅力「クレヨンしんちゃん」

第1弾 & 第3弾でゲットできる「クレヨンしんちゃん」のおもちゃ。マックカラーのロボや、ハッピーセットからひょっこり顔を出したしんちゃん、クルー姿のしんちゃんと、マック色溢れるラインナップです。遊び心の効いた可愛さが光るおもちゃに、思わずコンプリートしたくなるかも。一緒に飾りたくなるイラスト入りの箱にも要注目です。

