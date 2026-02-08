大人の“スッキリ見え”に！【無印良品】1本持っておきたい「優秀コクーンパンツ」

体型をすっきり見せたいけれど、細身パンツは苦手……。そんな大人女性におすすめしたいのは【無印良品】の「コクーンパンツ」。腰まわりや太ももにゆとりを持たせつつ、裾に向かって緩やかに細くなるシルエットで、自然とバランスよく見えそうです。リラックス感がありながら大人のすっきり見えが狙える、頼れるアイテムになるかも。

計算された丸みシルエットが魅力

【無印良品】「木の実から作ったカポック混 デニムコクーンパンツ」\4,990（税込）

トレンドのカーブシルエットを採用したデニムパンツ。脚のラインを拾いにくく、前寄りのサイドシームも相まって、すっきりとした印象に。下半身のシルエットをきれいに見せたい大人世代にぴったりです。股上が深めなので、ショート丈トップスとの相性もよさそう。ライトブルー・生成り・ネイビー・ダークネイビーの全4色展開。

大人カジュアルに好相性なコクーンパンツ

シャツ × コクーンパンツの大人カジュアルな着こなし。アウトスタイルのリラクシーな雰囲気が、大人女性の余裕を演出。広がりすぎないコクーンシルエットが絶妙なバランスを作り、ラフすぎないのがポイント。腰まわりをカバーしたい人にもおすすめのコーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M