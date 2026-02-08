「お友だちに叩かれるから行きたくない」登園を渋る息子。園の方針と“大人の対応”の裏で抱える『母の葛藤』
子ども同士のトラブル。その相手が仲の良いママ友の子だったら……？
知人から聞いたエピソードを紹介します。
園でのトラブル
私は、保育園に通う4歳の息子がいる主婦です。
息子は最近、園でよくお友だちに叩かれているようで、私も先生からそのことを聞いていました。
息子を叩くのは同じクラスのA君。
A君のママと私は仲の良い方で、一緒にランチに行くこともあります。
息子から「A君が叩いてくる」と初めて聞いたときも、「いつも遊んでいるA君だし、悪い子じゃないのは知っている。子ども同士、遊びが盛り上がって激しくなってきたのかな」ぐらいに考えていたのです。
傷
ある日息子を迎えに行くと、担任の先生も出てきました。
先生は、「息子くん、今日お友だちに引っかかれてしまって。お顔にケガをしてしまいました」と言いました。
息子の顔を見ると、浅い引っかき傷が1本。
「止める間もなく引っかかれてしまって……申し訳ありません」
そう謝る先生に、私は内心動揺しながらも、先生や相手の親御さんに気を遣わせたくないという一心で、つい「これくらいよくあることです。大丈夫ですよ！」と返しました。
息子は「A君がひっかいた」とポツリ。
少し落ち込んでいる様子でした。