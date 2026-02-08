ビジュからスペシャル感すごっ♡【ミスド】クリームたっぷり！「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】では今、クリームたっぷりな「新作ドーナツ」がラインナップ中。【GODIVA（ゴディバ）】と共同開発した5種類は、2月中旬までの期間限定で味わえます。スペシャル感をまとった贅沢なビジュアルも魅力的で、ちょっとしたご褒美気分も楽しませてくれそうです。今回は数あるラインナップの中から、クリーム好き必見のドーナツをご紹介します。

フレークチョコをまぶした「トリュフショコラドーナツ ノワール」

コロンとしたフォルムが可愛いこちらのドーナツ。フレークチョコがトッピングされており、贅沢感のあるビジュアルに仕上がっています。筆者も味わいましたが、ほんのりビターな甘さがちょうど良く、重すぎず食べやすい仕上がりでした。自分へのご褒美にもぴったりかも。

上にはクリームとホイップをプラス！

「トリュフショコラドーナツ ノワール」は、ガナッシュクリームとガナッシュホイップがショコラドーナツ生地に重ねられています。量もたっぷりで、柔らかな口当たりを堪能できそうです。ガナッシュクリームとプラリネホイップが重ねられた「トリュフショコラドーナツ プラリネ」もラインナップしているので、ぜひ食べ比べも楽しんでみて。

さりげないデコレーション「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」

グルグルとねじったようなフォルムと、さりげなく線がけデコレーションされたビジュアルのこちら。ココアパウダーがたっぷりトッピングされており、リッチな仕上がりに気分まで上げてくれそうです。生ショコラフレンチ生地は「ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感」（公式サイトより）が楽しめて、軽く味わいたいおやつタイムにも食べやすいかも。

風味豊かな味わいが楽しめそう！

「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」にサンドされているのは、キャラメルクリームとプラリネホイップ。贅沢感がたまりません。チョコだけではない、風味豊かな味わいが楽しめるドーナツに満足感も得られそう。みんなでシェアしながら優雅なティータイムを満喫するのもおすすめです。

